68-Jähriger stirbt nach mutmaßlichem Badeunfall

Prerow (dpa/mv) - Ein 68 Jahre alter Urlauber ist am Freitag nach einem mutmaßlichen Badeunfall am Strand von Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) gestorben. Mitarbeiter der DLRG hatten den Mann schon am Sonntagabend leblos im Wasser treiben sehen, gerettet und sofort reanimiert, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann sei anschließend in ein Krankenhaus nach Greifswald geflogen worden, wo er dann fünf Tage später starb.

Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Es lagen den Angaben zufolge zunächst keine konkreten Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Eine Obduktion solle nun Aufschluss über die genaue Todesursache geben. Das Ergebnis werde in den kommenden Tagen erwartet.