Zwiefalten (dpa/lsw) - In einem Gartengrundstück in Zwiefalten (Landkreis Reutlingen) ist eine unbekleidete tote Frau gefunden worden. Die 51-Jährige sei offensichtlich Opfer eines tragischen Unglücksfalls, teilten die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen mit, ohne weitere Details zu nennen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hätten keine Hinweise auf ein Gewaltdelikt ergeben. Zeugen hatten am Samstag kurz nach 8.00 Uhr die Polizei alarmiert.