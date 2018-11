Fliegerbombe in Zwenkau gesprengt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwenkau (dpa/sn) - Eine in Zwenkau bei Leipzig entdeckte Fliegerbombe ist am Dienstagabend gesprengt worden. Das teilte die Polizei per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Nach ersten Erkenntnissen sei alles glatt gelaufen, so ein Sprecher. Der Blindgänger hatte sich am Fundort in einem Wohngebiet nicht entschärfen lassen - er war deshalb zu einem freien Feld westlich von Zwenkau transportiert worden.

Die 250 Kilogramm schwere Bombe war am Montagvormittag bei Baggerarbeiten auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses entdeckt worden. Rund um den Fundort der Bombe war daraufhin ein Umkreis von einem Kilometer gesperrt worden. Mehr als 6000 Menschen waren betroffen.