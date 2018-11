Entschärfung der Fliegerbombe in Zwenkau verzögert sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwenkau (dpa/sn) - Die Entschärfung einer Fliegerbombe in Zwenkau bei Leipzig gestaltet sich schwieriger als zunächst gedacht. Es werde zusätzliche Spezialtechnik benötigt, die jedoch erst noch beschafft werden müsse, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Experten hielten aber weiter an dem Plan fest, den Blindgänger noch am Dienstag unschädlich zu machen.

Mehr als 6000 Menschen hatten seit dem Morgen ihre Wohnungen verlassen müssen. Von der Evakuierung waren auch eine Kita, eine Schule sowie ein Altenpflegeheim und ein Krankenhaus betroffen. Um 13.00 Uhr hatten die Experten mit der Entschärfung begonnen, nach knapp drei Stunden konnte aber noch keine Entwarnung gegeben werden.

Die 250 Kilogramm schwere Bombe war am Montagvormittag bei Baggerarbeiten auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses entdeckt worden. Rund um den Fundort der Bombe wurde ein Umkreis von einem Kilometer gesperrt. Auch die Zufahrtswege nach Zwenkau wurden abgeriegelt, es durften keine Fahrzeuge oder Fußgänger in die Stadt. Die betroffenen Bewohner und Patienten kamen in Notunterkünften unter.