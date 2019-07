Granate bei Outlet-Center in Zweibrücken entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zweibrücken (dpa/lrs) - An einem Outlet-Center in Zweibrücken ist eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war die 45 Zentimeter lange Granate am Mittwochvormittag während laufender Bauarbeiten neben dem Einkaufszentrum entdeckt worden. Der Bereich sei sofort abgesperrt und einige Geschäfte in unmittelbarer Umgebung seien für kurze Zeit geschlossen worden. Nach kurzer Zeit konnte die Sperrung laut Polizei wieder aufgehoben werden. Es handelte sich um eine bereits ausgebrannte Leuchtgranate.