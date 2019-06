Betrunkener schläft mitten auf der Straße

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zschopau (dpa/sn) - Ein sturzbetrunkener junger Mann hat sich in Zschopau (Erzgebirgskreis) ausgerechnet eine Straße zum Schlafen ausgesucht. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich in der Nacht zum Samstag ein Zeuge gemeldet und berichtet, dass der Mann sich nicht wecken lasse. Als eine Streife eintraf, war der junge Mann nach Angaben des Passanten in der Zwischenzeit kurz aufgewacht, zum Pinkeln in ein Gebüsch gewankt und dort wieder umgefallen. Den Polizisten gelang es schließlich, den 22-Jährigen zu wecken. Ein Alkoholtest ergab fast zwei Promille. Weil in seinem Rucksack noch ein Schlagring gefunden wurde, hat sich der 22-Jährige noch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingehandelt.