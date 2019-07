Nach Erkrankung von Schülern dauern Untersuchungen an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zittau (dpa/sn) - Nach der Erkrankung von mehreren Schülern und zwei Betreuern nach einer Mahlzeit an einer Schule in Zittau dauern die Untersuchungen an. Mit den Ergebnissen der Proben sei frühestens Anfang kommender Woche zu rechnen, teilte das Landratsamt Görlitz am Freitag mit. Am Donnerstag hatten 17 Schüler und zwei Erwachsene über Übelkeit und Erbrechen geklagt. Neun Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr, wie das Landratsamt mitteilte. Die Schule blieb am Freitag geschlossen.