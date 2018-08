Wieder Badetoter in der Ostsee vor Usedom

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zinnowitz (dpa/mv) - Ein 81 Jahre alter Mann ist vor Usedom tot aus der Ostsee geborgen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Badegäste den leblosen Körper am Montagnachmittag im Wasser bemerkt und ihn an Land gebracht. Bei dem Toten in Zinnowitz (Kreis Vorpommern-Greifswald) handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Mann aus Sachsen-Anhalt. Bereits am Sonntag war im Nachbarort Zempin eine Frau tot aus dem Meer geborgen worden. In beiden Fällen waren die Hintergründe zunächst unklar.