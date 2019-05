Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zella-Mehlis (dpa/th) - Im Waldgebiet Schwarzberg in Zella-Mehlis ist ein Mann beim Baumfällen schwer verletzt worden. Die Feuerwehr musste den 78-Jährigen vor Ort reanimieren, wie die Polizei in Suhl am Mittwochmorgen mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn dann in ein Krankenhaus. Der Mann hatte am Dienstagnachmittag Bäume gefällt. Dabei traf ihn herabfallendes Holz und klemmte ihn ein.