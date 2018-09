Leiche aus Stausee ist der vermisste Nichtschwimmer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zaberfeld (dpa/lsw) - Bei einer in einem Badessee bei Zaberfeld (Kreis Heilbronn) gefundenen Leiche handelt es sich um den vermissten Nichtschwimmer. Ein Abgleich mit gespeicherten Fingerabdrücken habe dies ergeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann war am 10. September mit seiner Lebensgefährtin in einem Schlauchboot auf dem Stausee Ehmetsklinge unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache aus dem Boot fiel. Am 15. September nahm ein Hund der Suchhundestaffel Freiburg an einer Stelle des Stausees die Witterung auf. Mit Hilfe eines Sonargeräts wurde der Körper des 25-Jährigen entdeckt.