Suche nach Dacheinsturz bei Seefahrtsschule

Wustrow (dpa/mv) - Das Dach eines Gebäudes der früheren Seefahrtsschule in Wustrow auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ist eingestürzt. Dort befindet sich aktuell eine Baustelle. Mehrere Feuerwehren rückten am Dienstagabend an, um nach möglichen Verschütteten im denkmalgeschützten Hauptgebäude zu suchen, wie die Polizei in Neubrandenburg am Mittwoch mitteilte. Zum Glück sei niemand mehr auf der Baustelle gewesen, habe sich später herausgestellt.

Die 1846 eröffnete Seefahrtsschule stand nach 1990 mehr als 25 Jahre leer und wird derzeit für rund 20 Millionen Euro saniert und umgebaut. Ein Investor aus Waren an der Müritz will dort in vier Häusern 124 Ferienappartements schaffen. Der Komplex, in dem über Jahrzehnte Kapitäne und andere Seefahrtsoffiziere ausgebildet wurden, gilt als Wahrzeichen von Wustrow und sollte im Frühjahr 2020 in Betrieb genommen werden.