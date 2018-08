Unbekannte Frau treibt tot im Havelkanal

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wustermark (dpa/bb) - Eine tot im Wasser treibende Frau ist von der Feuerwehr aus dem Havelkanal geborgen worden. Wie die Polizei in Brandenburg/Havel am Dienstag mitteilte, hatte ein Bootsführer die Leiche am Montagnachmittag in dem zu Wustermark gehörenden Ortsteil Buchow-Karpzow entdeckt. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die unbekannte Frau war komplett bekleidet. Wie sie ums Leben kam, muss erst noch ermittelt werden. Für ein Tötungsverbrechen gebe es jedoch keine Hinweise, hieß es.