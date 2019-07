Behinderungen auf Bahnstrecke zwischen Leipzig und Dresden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wurzen (dpa/sn) - Auf der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Dresden ist es am Mittwochnachmittag zu Behinderungen gekommen. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurden die Gleise in Wurzen (Landkreis Leipzig) gegen 16 Uhr komplett gesperrt. Züge wurden umgeleitet und verspäteten sich laut Bahn um bis zu anderthalb Stunden. Auch Ausfälle seien möglich, twitterte die Deutsche Bahn. Laut einem Sprecher der Bundespolizei in Leipzig kam ein Mann ums Leben. Ein Suizid könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Auch wann die Sperrung aufgehoben werden solle, war am Abend noch unklar.