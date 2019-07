Obduktion von toter 26-Jähriger beantragt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cuxhaven (dpa/lni) - Nach dem Tod einer 26-Jährigen auf dem Deichbrand-Festival hat die Staatsanwaltschaft Stade eine Obduktion zur Klärung der Todesursache beantragt. Die bisherigen Ermittlungen hätten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben, teilte die Polizei am Montag mit. Die junge Frau war am Sonntagmorgen leblos in ihrem Zelt auf dem Festival-Gelände gefunden worden. Trotz versuchter Wiederbelebung konnte der Notarzt nur noch den Tod der 26-Jährigen feststellen. Laut Polizei deutet auch nichts auf die Einnahme illegaler Substanzen hin. Seelsorger hatten sich um Angehörige sowie Freunde der Verstorbenen gekümmert.