Mensch stirbt in Wuppertal: Ursache unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wuppertal (dpa/lnw) - Ein 19-jähriger Zuwanderer aus Westafrika ist in Wuppertal stark blutend zusammengebrochen und gestorben. Rettungskräfte waren am Sonntagabend in Schutzanzügen an den Ort des Geschehens geeilt. Bewohner hatten den leblosen Körper im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses entdeckt. Früheren Angaben zufolge war der Mann auf offener Straße zusammengebrochen. Neben dem Toten, der aus dem Mund blutete, habe sich eine größere Blutlache gebildet, bestätigte die Polizei am Montag.

Die Ermittler widersprachen aber zugleich Gerüchten von einer hochgefährlichen Ebola-Infektion: Es gebe keine Hinweise auf eine ansteckende Infektionskrankheit. Ein Verbrechen könne ebenfalls ausgeschlossen werden. Ursache könnte einer ersten Leichenschau zufolge eine nicht ansteckende Blutkrankheit gewesen sein. Genaueres soll eine Obduktion an diesem Dienstag in der Gerichtsmedizin in Düsseldorf ergeben.