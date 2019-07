Größter Landkreis Deutschlands bekommt neue Leitstelle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuendorf (dpa/mv) - Der nach Fläche größte Landkreis in Deutschland, die Mecklenburgische Seenplatte, bekommt eine moderne Rettungsleitstelle. Der Bau der rund 6,4 Millionen Euro teuren Einrichtung wird am heutigen Montag mit dem symbolischen Spatenstich in Neuendorf bei Neubrandenburg gestartet. Damit sollen sich die Arbeitsbedingungen für die Disponenten deutlich verbessern, die die Notrufe von Rettungsdiensten und Feuerwehren entgegennehmen und schnellstens dringende Einsätze veranlassen und koordinieren müssen. Der Landkreis ist mit rund 5500 Quadratkilometern Fläche mehr als doppelt so groß wie das Saarland und der mit Abstand größte Landkreis in Deutschland - allerdings auch eine der am dünnsten besiedelten Regionen.