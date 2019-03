Polizeischüler starb an Kopfschuss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Würzburg (dpa/lby) - Der Würzburger Polizeischüler ist von einem Kopfschuss tödlich verletzt worden. Wie aus Ermittlerkreisen am Freitag verlautete, war aber unklar, ob die Kugel den 20-Jährigen direkt traf oder ob es ein Querschläger war. Ein Schussgutachten sollte klären, wohin der 19-jährige Schütze am Donnerstagabend schoss. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Die beiden Polizeischüler waren kurz vor Dienstbeginn in einem Zimmer der Bereitschaftspolizei, als sich der Schuss - offenbar unabsichtlich - löste, wie es von der Polizei hieß. Ein anderer Beamter hörte den Schuss und eilte zu den jungen Männern in den Raum, in dem er den einen lebensgefährlich verletzt, den anderen unter Schock fand. Der angeschossene Polizeischüler erlag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.