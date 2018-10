Dreijähriges Mädchen tot in Wohnung: Obduktion

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolgast (dpa/mv) - Ein dreijähriges Mädchen ist am Freitagvormittag in einer Wohnung in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) tot aufgefunden worden. Die genauen Todesumstände sind unklar, deshalb wurde eine Obduktion angeordnet, wie die Polizei am Freitag in Neubrandenburg mitteilte. Wie eine Polizeisprecherin sagte, habe die 27 Jahre alte Mutter das tote Kind gefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe sie den Rettungsdienst informiert und noch unter telefonischer Anleitung versucht, das Kind wiederzubeleben. Der später eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod des Kindes feststellen. Die Obduktion soll am Montag durch Greifswalder Rechtsmediziner durchgeführt werden. Die Kriminalpolizei Anklam ermittelt.