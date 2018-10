Mehrere Verletzte bei Explosion in Wolfsburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Bei einer Explosion auf einem Firmengelände am Mittwoch in Wolfsburg sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, explodierte bei Wartungsarbeiten die Batterie eines Gabelstaplers. Zwei Männer, die in unmittelbarer Nähe standen, zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden ins Krankenhaus gebracht. Weitere Personen erlitten ein Knalltrauma. Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist noch unklar. Genauere Angaben zu den Verletzten machte die Polizei nicht. Der Unfallort ist beschlagnahmt und das Gewerbeaufsichtsamt in die Ermittlungen einbezogen.