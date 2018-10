Wasserrohrbruch macht Haus in Wümbach unbewohnbar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wümbach (dpa/th) - Ein Wasserrohrbruch in einem Haus in Wümbach (Ilm-Kreis) hat einen geschätzten Sachschaden von rund 200 000 Euro verursacht. Das Gebäude sei einsturzgefährdet, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Zwischendecken im Keller des Hauses brachen demnach ein. Ein Mieter hatte den Schaden in der Nacht zu Freitag bemerkt, weil in seiner Wohnung Wasser stand, das offenbar aus der darüberliegenden Wohnung kam. Deren Bewohner war laut Polizei nicht zuhause. Wie viele Bewohner das Haus verlassen mussten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Bislang gehen Ermittler nicht von einem Fremdverschulden aus. Ein Statiker müsse nun beurteilen, ob das Haus gerettet werden kann.