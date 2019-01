Mehr Einsätze für die ADAC Luftrettung in Niedersachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Laatzen (dpa/lni) - Die Zahl der Einsätze der ADAC Luftrettung ist in Niedersachsen im vergangenen Jahr leicht gestiegen. 5648 Mal rückten die Einsatzkräfte 2018 von den drei Standorten Sanderbusch, Uelzen und Wolfenbüttel aus, teilte der ADAC am Donnerstag mit. 2017 waren es 5381 Einsätze. Im bundesweiten Vergleich der Einsatzzahlen liegt Niedersachsen hinter Bayern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auf dem vierten Platz. In ganz Deutschland wurden die Luftretter des ADAC im vergangenen Jahr 54 356 Mal gerufen. 2017 waren sie 54 491 Mal ausgerückt. Fast die Hälfte aller Einsätze (48 Prozent) hatte Herz-Kreislauf- oder andere innere Erkrankungen zum Anlass.