Zwölfjähriger bleibt im Schlamm stecken

Wittichenau (dpa/sn) - Aus einer besonders misslichen Lage hat die Feuerwehr einen Zwölfjährigen im Landkreis Bautzen befreit. Der Junge war im Schlamm eines abgelassenen Teichs in Wittichenau steckengeblieben und hatte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien können, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mehrere Schüler hatten am Donnerstagmorgen eine unterrichtsfreie Zeit zum Spielen an dem Teich genutzt. Zwei Jungs blieben stecken. Einen konnten die Schulfreunde herausziehen. Bei dem Zwölfjährigen musste die Feuerwehr helfen. Der Junge wurde wegen Unterkühlung kurz in einem Krankenhaus behandelt, konnte aber rasch wieder nach Hause.