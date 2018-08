Feuerwehrleute finden verletzten Jugendlichen auf der Straße

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittgendorf (dpa/th) - Feuerwehrleute haben auf der Kreisstraße zwischen Wittgendorf und Rohrbach (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) einen am Kopf verletzten Jugendlichen gefunden. Die Feuerwehrleute konnten ihr Einsatzfahrzeug in der Nacht zum Sonntag noch rechtzeitig bremsen und leisteten bei dem 16-Jährigen Erste Hilfe, wie die Polizei am Montag berichtete. Noch sei völlig unklar, wie sich der Jugendliche die Kopfverletzungen zugezogen hat. Sowohl ein Sturz als auch eine Körperverletzung kämen in Betracht, hieß es. Der betrunkene Jugendliche kam ins Krankenhaus.