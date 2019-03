Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittenberge (dpa/bb) - Einen gefährlichen Fund hat ein Anwohner in der Innenstadt von Wittenberge (Prignitz) gemacht: Dort habe am Samstagmorgen im Bereich des Gehwegs eine verrostete Granate gelegen, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Sprengkörper sei offensichtlich dort abgelegt worden, so die Polizei. Experten des Landeskriminalamts transportierten die Granate zu einem nahe gelegenen Acker und sprengten sie dort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.