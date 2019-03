Suche nach elfjährigem Jungen aus Winnenden wird fortgesetzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Winnenden (dpa/lsw) - Nach einem Großeinsatz am Wochenende sucht die Polizei weiter nach einem elfjährigen Jungen aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis). Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Allerdings sei noch nicht klar, wie die Suche konkret fortgesetzt werden soll. Derzeit gebe es keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort, so der Polizeisprecher. Zuletzt war der Junge mit einem Hubschrauber und einem Hund gesucht worden.

Der Elfjährige war am Freitag nach der Schule nicht in seine Wohngruppe zurückgekehrt. Er lebt nach Polizeiangaben ohne seine Eltern in Deutschland. Bei Verwandten in der Region sei er bislang nicht aufgetaucht.