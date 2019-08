Weniger Badetote in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen ist die Zahl der Badetoten im bisherigen Saisonverlauf deutlich gesunken. Landesweit verloren bis August 15 Menschen ihr Leben beim Schwimmen oder Baden, im Vorjahreszeitraum waren es 24 gewesen. Das teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag bei der Veröffentlichung ihrer Zwischenbilanz mit. Demnach waren zwölf der bislang in diesem Jahr Ertrunkenen männlich. "Männer sind risikofreudiger und spielen gerne mal den Helden, was dann leider allzu oft tragisch endet", erklärte DLRG-Sprecher Achim Wiese.

Bundesweit gab es der DLRG zufolge bislang 250 Badetote und damit 29 weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. "Im Gegensatz zum Vorjahr waren der Frühling und der erste Sommermonat in diesem Jahr bislang doch eher verhalten und das spiegelt sich in den erfassten Zahlen wider."