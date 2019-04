Umweltministerium warnt vor Brandgefahr in den Wäldern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zu Ostern sollten sich Ausflügler angesichts steigender Temperaturen und des weitgehend trockenen Frühlingswetters auf eine zunehmende Brandgefahr in Hessens Wäldern einstellen. Wie das Umweltministerium am Mittwoch mitteilte, besteht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Hessen überwiegend mittlere Waldbrandgefahr. "Über Ostern zeichnet sich vorübergehend vor allem in Südhessen lokal hohe Waldbrandgefahr ab", hieß es weiter.

Gerade im Frühjahr stellten vertrocknetes Reisig und Laub sowie Gras des Vorjahres potenziell leicht brennbare Materialien im Wald dar. Regional kommt dieses Jahr noch Holz und Reisigmaterial aus zurückliegenden Sturmschäden hinzu.

In diesem Jahr kam es in Hessen bislang zu etwa zehn Waldbränden mit einer beschädigten Fläche von insgesamt rund 3,5 Hektar. Das Umweltministerium bittet Besucher der Wälder am Osterwochenende um erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit. Außerhalb der ausgewiesenen Grillstellen darf kein Feuer entfacht werden. Auf den Grillplätzen sollte etwa auch darauf geachtet werden, dass kein Funkenflug entsteht und das Feuer beim Verlassen des Grillplatzes richtig gelöscht wird. Im Wald ist das Rauchen grundsätzlich nicht gestattet.