Notruf vielerorts in Hessen gestört

Wiesbaden (dpa/lhe) - In großen Teilen Hessens ist es am Dienstag zu einer Störung des Telefonnetzes gekommen - und dadurch auch der Notrufe. Nur im Norden gebe es keine Störungsmeldungen, sagte ein Sprecher des hessischen Innenministeriums am Nachmittag. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Auch Notrufverbindungen gestalteten sich teilweise schwierig, sagte der Ministeriumssprecher. "Es kann sein, dass die Verbindung beim ersten Mal nicht zustande kommt. Beim zweiten oder dritten Anruf klappt es momentan." In Notfällen werde daher empfohlen, es öfter bei Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdiensten zu probieren. Der Betreiber arbeite "mit Hochdruck" daran, die Störung zu beheben."

Die Feuerwehr Wiesbaden sprach von Störungen bei allen Vorwahlen, die mit der Ziffernfolge 06 beginnen. "Wenn ihr Notruf nicht zustande kommt, ruft unsere Leitstelle Sie zurück", hieß es in einer Mitteilung: "Halten Sie in den folgenden Minuten ihr Telefon frei!" Auch andere Rettungskräfte informierten per Twitter über die Störung. Über die Ursache für die Störung war zunächst nichts bekannt.