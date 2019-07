85-Jähriger tot in Kanal entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wendisch Rietz (dpa/bb) - Ein 85-jähriger Mann ist vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme in Wendisch Rietz (Kreis Oder-Spree) in einem Kanal ums Leben gekommen. Der Mann, den Angehörige als vermisst gemeldet hatten, sei von Feuerwehrleuten leblos im Wasser gefunden und geborgen worden, berichtete ein Polizeisprecher am Dienstag. Nach ersten Untersuchungen schloss die Polizei eine Einwirkung durch Fremde aus. Die Beamten nehmen gesundheitliche Probleme als Ursache für den Tod des Seniors am Montag an. Die Polizei untersucht nun unter anderem, woran der Mann genau starb und ob er in den Kanal gefallen oder dort geschwommen war.