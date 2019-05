Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weinheim (dpa/lsw) - Wegen einer Bombendrohung gegen das Amtsgericht Weinheim ist die Behörde am Dienstagmorgen weiträumig abgesperrt worden. Das Gebäude in dem Ort nahe Mannheim wurde geräumt. Nach weiteren Angaben der Polizei war zuvor ein Notruf beim Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim eingegangen, in dem die Bombendrohung ausgesprochen wurde. Die Polizei wollte Sprengstoffsuchhunde einsetzen.