Zwei Tatverdächtige nach Pfeffersprayattacke festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Nach der Pfeffersprayattacke in zwei Weimarer Wohnhäusern am Mittwoch hat die Polizei nun zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Der 21-Jährige und sein 26-jähriger mutmaßlicher Komplize hätten die Aussage verweigert, teilte die Polizei Jena am Freitag mit. Nach einem dritten Tatverdächtigen wird weiter gefahndet. Mit Videoaufnahmen aus beiden Häusern und aus einem Einkaufsmarkt in der Nähe kamen die Ermittler auf die Spur der mutmaßlichen Täter.

Am Mittwochabend war im Treppenhaus und Fahrstuhl der Plattenbauten Pfefferspray verteilt worden, woraufhin die Polizei die Gebäude evakuierte. 14 Menschen erlitten Atemwegsreizungen, 12 wurden in Krankenhäuser in Weimar und Bad Berka eingeliefert. Rund 100 Polizisten und Feuerwehrleute waren an dem Großeinsatz beteiligt.