Verdächtiger Gegenstand im Weimarer Bahnhof: Polizeieinsatz

Weimar (dpa/th) - Wegen eines verdächtigen Gegenstandes ist ein Teil des Weimarer Hauptbahnhofs am Freitag gesperrt worden. Der Gegenstand sei von einem Bahnhofsmitarbeiter in der Bahnhofshalle entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher. Sprengmittelexperten des Landeskriminalamtes seien vor Ort, um festzustellen, worum es sich handele. Medienberichte, wonach es sich um eine Waffe oder um Munition in einem Schließfach handeln soll, bestätigte die Polizei zunächst nicht. Der Zugverkehr sei nicht beeinträchtigt, hieß es weiter. Reisende wurden gebeten, nicht den Haupteingang, sondern einen anderen Zugang zum Bahnhof und zu den Bahnsteigen zu nutzen.