Unbekannte Substanz im Treppenhaus: Elf Verletzte

Weimar (dpa/th) - Wegen einer unbekannten Flüssigkeit in zwei Treppenhäusern eines Plattenbaus in Weimar sind elf Menschen mit gereizten Atemwegen und Augen in Krankenhäuser gebracht worden. Zwei Elf-Geschosser mussten am Mittwochabend evakuiert werden, wie die Stadt Weimar mitteilte. Die Polizei habe strafrechtliche Ermittlungen übernommen, von einer technischen Ursache werde derzeit nicht ausgegangen. Die Substanz sei in den Treppenhäusern, in Hauseingängen und im Fahrstuhlbereich bemerkbar gewesen, hieß es. Nach einer Entlüftung konnten die Menschen, die unverletzt geblieben waren, wieder in ihre Wohnungen zurück.