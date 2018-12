Meterhohe Wasserfontäne aus defektem Hydranten in Weimar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Eine meterhohe Wasserfontäne aus einem defekten Hydranten in der Flaniermeile Schillerstraße hat in Weimar die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Das Wasser sprudelte am Dienstag kurz vor Mitternacht bis auf Höhe des dritten Stocks eines benachbarten Geschäftshauses, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Der Versuch, den Hydranten zu schließen, war nur bedingt erfolgreich. Der Wasserversorger trennte das betroffene Teilstück der Wasserleitung schließlich ab. Schaden sei bei dem Zwischenfall direkt neben einem Stand des Weihnachtsmarktes nicht entstanden. Laut Stadt hatte ein Rohr, das zur Wasserversorgung der Stände aufgeschraubt wird, neben dem Hydranten gelegen. Unklar ist bislang, ob es mutwillig oder versehentlich abgerissen wurde.