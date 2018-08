Drei Parks in Weimar nach Unwetter gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Nach einem heftigen Unwetter hat die Klassik Stiftung Weimar drei Parkanlagen in der Stadt gesperrt. Der Park an der Ilm, sowie die Parks in Tiefurt und Belvedere könnten derzeit nicht gefahrlos betreten werden, teilte die Stiftung am Samstag mit. Durch das Unwetter am Freitagnachmittag seien Äste heruntergebrochen und Spülschäden durch den Regen entstanden. Nach Angaben der Stadtverwaltung Weimar waren mehr als 60 Feuerwehrleute von Freitagabend bis Samstagmorgen mit 70 Einsätzen beschäftigt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Im Ortsteil Tiefurt habe eine Schlammlawine Schäden auf mehreren Grundstücken verursacht. In Weimars Innenstadt stürzte in einer Wohnung durch Wassereinbruch eine Zimmerdecke ein. Die Bewohner - ein Ehepaar - wurden in einer Notunterkunft untergebracht. Herabstürzende Äste beschädigten einen Linienbus sowie Teile der Straßenbeleuchtung.

Auf dem Weimarer Hauptfriedhof stürzte ein Baum auf die Friedhofsmauer. Mehrere Bäume seien dort durch das Unwetter beschädigt worden, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Auf der Autobahn 4 im Kreis Weimarer Land habe es einige Unfälle gegeben, so ein Sprecher der Polizei.