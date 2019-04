Polizei rettet mehrere Kajakfahrer auf dem Bodensee

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lindau (dpa/lby) - Mehrere Kajakfahrer sind auf dem Bodensee in Seenot geraten. Sie mussten teilweise von der Wasserschutzpolizei mit Booten gerettet werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei starken Windböen war die Gruppe über den Rhein bei Bregenz auf den See gepaddelt. Eine 52-Jährige strandete dabei am Donnerstag mit ihrem Kajak mitten in der Rheinmündung auf einer Sandbank. Einsatzkräfte retteten die Frau aus der Notlage. Die Beamten brachten außerdem einen 18-Jährigen und einen 61-Jährigen mit einem Schiff aus ihrer Seenot rund 2 Kilometer vor Wasserburg (Landkreis Lindau) sicher ans Ufer. Die insgesamt sechsköpfige Gruppe war im Schweizer Chur zu ihrer Kajaktour aufgebrochen und war auf dem Weg nach Konstanz.