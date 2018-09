Jacht läuft im Wattenmeer auf Grund: Besatzung geborgen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Horumersiel (dpa/lni) - Eine Motorjacht ist im niedersächsischen Wattenmeer zwischen Horumersiel und Hooksiel auf Grund gelaufen. An Bord der Jacht kam es danach am Samstagnachmittag zu einem starken Wassereinbruch, wie die Wasserschutzpolizei am Sonntag mitteilte. Die drei Besatzungsmitglieder, zwei Männer und eine Frau, wurden unversehrt vom Seenotrettungskreuzer "Bernhard Gruben" geborgen. Das Motorboot lag am Sonntag zunächst weiter rund eine Seemeile südöstlich des Hafens Horumersiel fest. Experten erarbeiteten ein Konzept zur Bergung des Schiffes.