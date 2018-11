Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wallersdorf (dpa/lby) - Ein 79-Jähriger ist in Niederbayern mit seinem Auto in einen Graben gefahren und gestorben. Der Mann war am Freitag in Schlangenlinien über die Autobahn 92 bei Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) gefahren. Kurz darauf durchbrach der Wagen die rechte Leitplanke und fuhr in den Graben, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte versuchten, den Mann zu reanimieren - er starb aber noch am Unfallort. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt.