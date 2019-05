Kühe ausgebüxt: A4 zeitweise voll gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nieder-Seifersdorf (dpa/sn) - Ausgebüxte Kühe haben am Samstagmorgen eine Vollsperrung der Autobahn 4 zwischen Kodersdorf und Nieder-Seifersdorf im Landkreis Görlitz ausgelöst. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, informierten gegen 6.20 Uhr mehrere Autofahrer die Beamten, dass mehrere Rinder auf der Fahrbahn in Höhe der Anschlussstelle Nieder-Seifersdorf in Fahrtrichtung Dresden unterwegs sind.

Vorsorglich sperrte die Polizei den Autobahnabschnitt. Nach etwa 30 Minuten hatten die Beamten die etwa 20 Kühe und Kälber von der Autobahn zurück auf die angrenzende Weide getrieben. Der defekte Zaun wurde nach Angaben der Polizei geflickt und die Autobahn konnte wieder befahren werden.