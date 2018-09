Explosion auf Raffinerie-Gelände: Löscharbeiten am Sonntag

02. September 2018 13:49 Notfälle - Vohburg an der Donau

Vohburg an der Donau (dpa) - Die Löscharbeiten auf dem Raffinerie-Gelände im oberbayerischen Vohburg haben am Sonntag noch angedauert. Tags zuvor war es dort aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Explosion und einem Großbrand gekommen. Mindestens zehn Menschen wurden der Polizei zufolge verletzt, einer davon schwer. Nach Angaben des Unternehmens Bayernoil, dem die Raffinerie gehört, mussten sogar 15 Menschen medizinisch versorgt werden, vier davon seien ins Krankenhaus gekommen.

Die Polizei geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Auch am Sonntag waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, Reststoffe in den Leitungen kontrolliert abbrennen zu lassen, wie ein Polizeisprecher sagte. Erst danach können Brandfahnder die Anlagen begehen und ihre Ermittlungen vor Ort aufnehmen.