Taxifahrer versprüht im Krankenhaus Pfefferspray

Völklingen (dpa/lrs) - Ein Taxifahrer hat in einem Völklinger Krankenhaus einen Fahrgast mit Pfefferspray besprüht und dabei mehrere Personen verletzt. Der Fahrer brachte am Donnerstag eine Frau zur SHG-Klinik, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dort angekommen wollte die Frau zunächst eine Krankenstation aufsuchen, um ihre Fahrtrechnung begleichen zu können. Der Fahrer habe ihr daraufhin im Gebäude Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Anschließend habe der Taxifahrer angegeben, sein Fahrzeug umparken zu müssen und das Klinikgelände verlassen. Durch den Einsatz des Pfeffersprays seien Reizstoffe freigesetzt worden, die den Fahrgast sowie 25 weitere Besucher und Mitarbeiter verletzt haben. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.