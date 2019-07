Fledermaus erschreckt Seniorin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Völklingen (dpa/lrs) - Eine Fledermaus hat im saarländischen Völklingen eine Seniorin erschreckt und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Weil das nachtaktive Tier die Alarmanlage in der Wohnung der 74-Jährigen auslöste, sei diese von einem Einbruch ausgegangen und habe die Beamten gerufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten konnten in der Wohnung keine Einbrecher ausmachen und beruhigten die Frau. Später meldete sich die Frau noch einmal und teilte mit, eine Fledermaus habe den Alarm am Samstag ausgelöst. "Wie das Tier aber in die Wohnung kam, ist rätselhaft geblieben", sagte ein Polizeisprecher.