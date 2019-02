Einkaufszentrum in Unkel geräumt: Klagen über Atemnot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Unkel/Linz am Rhein (dpa/lrs) - Nach Klagen über Atemwegsreizungen ist ein Einkaufszentrum in Unkel (Rheinland-Pfalz) am Mittwochabend geräumt worden. Es gebe etwa 20 Menschen, die über Atemnot geklagt hätten und nun von den Rettungskräften vor Ort versorgt würden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Derzeit würden in dem Gebäude Messungen durchgeführt. Es werde vermutet, dass aus noch ungeklärter Ursache eine Substanz ausgetreten sei. Worum es sich dabei handele, müsse aber noch festgestellt werden.

Die Polizei in Linz am Rhein sprach von einer "unklaren Lage". Möglicherweise sei es zu einem kleinen Brand mit Rauchgasfolge oder einem Gasaustritt gekommen. Hinweise über Schwerverletzte gab es zunächst nicht. Die Betroffenen hätten über ein "Kratzen im Hals" geklagt, sagte ein Polizeisprecher.