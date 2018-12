Weniger Bombenentschärfungen trotz Niedrigwasser

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Trotz des Niedrigwassers ist der rheinland-pfälzische Kampfmittelräumdienst zu weniger Bombenentschärfungen ausgerückt als im Vorjahr. Bis Mitte Dezember mussten die Spezialisten 13 Bomben entschärfen, wie der Kampfmittelräumdienst der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. "Außerdem mussten wir zwei Bomben am Fundort kontrolliert sprengen", sagte sein Technischer Leiter Horst Lenz. Am Samstag (12.00 Uhr) war zudem noch die Entschärfung einer US-Fliegerbombe in Gönnheim (Kreis Bad Dürkheim) geplant. Im Vorjahr hatte der Kampfmittelräumdienst 27 Bomben entschärfen und eine sprengen müssen.

Wegen des niedrigen Pegelstandes wurden besonders viele Funde von vermeintlichen Fliegerbomben im Rhein gemeldet. Doch von zehn Anrufen seien neun Falschmeldungen gewesen, sagte Lenz: "Oft lag dort dann etwas rostiges, aber keine Bombe." Tatsächlich gab es nur vier Bombenfunde durch Niedrigwasser, wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion mitteilte: zwei im Rhein bei Neuwied und jeweils eine in Hamm am Rhein und bei Bingen.

Trotzdem sorgten die Bombenfunde für Aufregung und Evakuierungen: So mussten Anfang November mehr als 9000 Menschen ihre Wohnungen in Neuwied verlassen, weil dort eine 1000-Kilogramm-Bombe gefunden worden war. Für die Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe hatten wenige Tage zuvor etwa 6600 Konzer für mehrere Stunden ihre Häuser verlassen müssen. Neben Bomben wurden 2018 auch andere Überbleibsel entsorgt, in Mainz etwa mussten am Rheinufer zahlreiche Flakpatronen gesprengt werden.