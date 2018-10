74-Jähriger tot auf Spielplatz gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Trier (dpa/lrs) - Ein 74-jähriger Mann ist tot auf einem Spielplatz in der Trierer Innenstadt gefunden worden. Anwohner hätten den Mann dort am Donnerstagmorgen reglos sitzen sehen und die Polizei verständigt, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Ein Notarzt habe den Tod des Mannes festgestellt. Eine Obduktion ergab, dass der Mann eines natürlichen Todes gestorben und nicht erfroren ist. In der Nacht zu Donnerstag war es in Trier bis zu vier Grad kalt. Warum der 74-Jährige auf dem Spielplatz war, ist dem Sprecher zufolge noch unklar. Zuvor hatte der "Trierische Volksfreund" darüber berichtet.