Große Suche nach vermisster Schwimmerin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Trebgast (dpa/lby) - Im Badesee im oberfränkischen Trebgast (Landkreis Kulmbach) wird eine 22 Jahre alte Schwimmerin seit Mittwochmittag vermisst. Nach der Studentin aus Bayreuth wurde mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften gesucht. Die junge Frau hatte mit zwei Freundinnen den See aufgesucht und war in einem Schwimmanzug ins Wasser gegangen, wie das Polizeipräsidium in Bayreuth berichtete. Seit 13.30 Uhr fehle von der jungen Frau jede Spur, hieß es.

Rund 100 wenig später alarmierte Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Wasserrettung, Feuerwehr und Polizei suchten seither nach der 22-Jährigen. Auch Taucher, Bootsführer und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Dieser sollte bis in die Nacht hinein fortgesetzt werden, dazu wurden auch Scheinwerfer aufgestellt. Die privaten Habseligkeiten der Frau lagen auf der Liegewiese und wurden von der Polizei übernommen. Für andere Erholungssuchende war das Baden zunächst untersagt.