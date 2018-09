SEK-Polizisten suchen mit Beil bewaffneten Mann

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Traben-Trarbach (dpa/lrs) - Ein mit einem Beil bewaffneter Mann hat am Montagabend in Traben-Trarbach einen stundenlangen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) rückte an, um den Mann in einem Ortsteil der Moselstadt im Landkreis Bernkastel-Wittlich festzunehmen. Allerdings war mehr als vier Stunden nach der Alarmierung der Beamten nicht klar, wo sich der gesuchte Mann genau befindet.

Zunächst hieß es, er habe sich allein in einem Mehrfamilienhaus verschanzt. Später erklärte ein Polizeisprecher, es sei nicht ganz sicher, wo der Mann sei. "Er könnte auch aus dem Haus geflohen sein." Die SEK-Kräfte blieben in der Nacht weiterhin vor Ort und suchten nach dem Mann.

Die Beamten hatten zu Beginn des Einsatzes alle Bewohner der umliegenden Gebäude in Sicherheit gebracht. "Wir sind vor Ort. Keine Gefahr für die Bevölkerung", berichtete die Trierer Polizei auf Twitter. "Bitte meidet den Ortsteil, damit unsere Einsatzkräfte arbeiten können." Zu dem Mann und seinen Motiven machten die Ermittler zunächst keine Angaben.