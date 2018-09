Mann verschanzt sich mit Beil in Haus: SEK im Einsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Traben-Trarbach (dpa/lrs) - Ein Mann mit einem Beil hat einen Großeinsatz der Polizei in Traben-Trarbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ausgelöst. Er habe sich in einem Mehrfamilienhaus verschanzt, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend in Trier. Spezialkräfte der Polizei seien im Einsatz und versuchten die Situation zu lösen. Der Mann befinde sich vermutlich allein in dem Haus. Alle Anwohner der umliegenden Gebäude seien in Sicherheit gebracht worden. Zu dem Mann und seinen Motiven machten die Ermittler zunächst keine Angaben.