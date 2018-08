Bei Tessin vermisster Junge ist tot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Thelkow/Tessin (dpa/mv) - Traurige Gewissheit: Der seit dem späten Sonntagnachmittag in Thelkow bei Tessin (Landkreis Rostock) vermisste Junge ist tot. Das bestätigte die Polizei am Montagmittag. Am Vormittag sei der leblose Körper des Siebenjährigen gefunden worden. Der Junge war am Sonntagnachmittag mit seiner Ferienlagergruppe baden gegangen, habe das Wasser aber zwischenzeitlich verlassen, hatte die Polizei zuvor mitgeteilt. Von diesem Zeitpunkt an sei er nicht mehr gesehen worden. In der Feriengruppe war auch die Schwester des Jungen, bestätigte die Polizei. Alle Angehörigen würden seelsorgerisch betreut. Die Familie stammt laut Polizei aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg.

Die Einsatzkräfte hatten ihre Suche am Montagvormittag auf den See konzentriert. Taucher der Bereitschaftspolizei hatten den Körper nach kurzer Suche nahe des Ufers gefunden. Zuvor war in der Nacht mit einem Großaufgebot, Hubschrauber und Hunden nach dem Kind gesucht worden.