Rettungshunde finden vermissten 75-Jährigen im Wald

Thalheim (dpa/sn) - Die stundenlange Suche nach einem 75-Jährigen im Erzgebirgskreis ist mit Hilfe mehrerer Rettungshunde erfolgreich beendet worden. Seit Samstagnachmittag hatten Einsatzkräfte nach dem Mann in Thalheim gesucht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Da der Verdacht bestand, dass sich der 75-Jährige in einem größeren Waldgebiet verirrt haben könnte, wurden Rettungshunde angefordert.

Mit 28 ehrenamtliche Helfer und zwölf Flächensuchhunden wurde der Wald durchkämmt - mit Erfolg. Kurz nach Mitternacht entdeckte einer der Hunde den Mann lebend, jedoch stark unterkühlt. Der 75-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.